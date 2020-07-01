12:16 01.07.2020 | Технологии | Новости     укр | рус
100245387:labazovych

Microsoft создал приложение, которое позволяет легко восстанавливать утерянные файлы

Microsoft подготовил инструмент, который должен помочь пользователя восстановить потерянные файлы. Приложение бесплатно и доступно в магазине Microsoft. Интересно, что у него нет графического интерфейса.

Microsoft создал приложение, которое позволяет легко восстанавливать утерянные файлы

Инструмент называется Windows File Recovery и он стал доступен для всех пользователей из Магазина Microsoft. Программа предназначена только для пользователей Windows 10 (версия 19041 или новее) и весит около 8 МБ.

Об этом пишет УРА-Информ.

Программа используется для восстановления потерянных данных. Таким образом, она поможет легко восстановить, например, фотографии, фильмы или документы, удаленные случайно. "Вы случайно удалили важный файл? Вы почистили жесткий диск? Не знаете, что делать с поврежденными данными? [...] Пусть это приложение будет вашим первым выбором", - сообщает производитель в описании в Магазине Microsoft.

При открытии он создает папку на целевом диске, в которой будут отображаться восстановленные файлы. Microsoft советует вам не использовать компьютер после потери файлов, пока вы не воспользуетесь средством восстановления файлов Windows. Операционная система может перезаписать свободное место на диске, где находится потерянный файл во время работы.

Ранее мы сообщали, что Microsoft Store раздает пять бесплатных игр.


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