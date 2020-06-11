Battlefield 6: появились новые интересные подробности об игре

Первая игра из серии Battlefield появилась в 2002 году и была помещена в реалии Второй мировой войны. За 18 лет студия DICE создала более десятка хитов и еще больше дополнений. Естественно, что серия не могла иметь связного сюжета и перемещаться между разными историческими периодами. Сюжет о различных играх серии был расположен во время войны во Вьетнаме, в наши дни и в ближайшем и отдаленном будущем.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на WP.

Последний поворот наступил в 2016 году, когда была выпущена Battlefield 1, сюжет которой разворачивается во время Первой мировой войны. Выпущенный два года спустя, Battlefield 5 - это скачок более 20 лет и возвращение к корням серии, то есть ко Второй мировой войне. Все указывает на то, что следующая часть снова будет перенесена в другие исторические реалии.

Источник новых неофициальных сообщений - Том Хендерсон, инсайдер, чьи утечки включают о прошлогоднем Call of Duty: Modern Warfare и Call of Duty: Black Ops III, и Джеффе Граббе, журналисте VentureBeat. Оба подтвердили, что Battlefield 6 вернется к современным реалиям, без каких-либо подробностей.

Ранее мы сообщали, что появились новые слухи о дате выхода Grand Theft Auto VI.