Проблемы у пользователей WhatsApp: ваши данные могли попасть в поисковик

Люди, которые использовали функцию "Нажми и общайся", доступную в мессенджере WhatsApp, могут найти свой номер телефона в поисковой системе Google. Утечка телефонных номеров пользователей, отправивших ссылку для начала разговора в формате "wa.me/38XXXXXXXXX" произошла через социальные сети.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на MSN.

Утечка телефонных номеров была замечена Атулом Джаярамом. Он указал, что Google индексирует адреса по ссылке, отправленной между пользователями WhatsAppa. Таким образом, телефонные номера, некоторые из людей, использующих приложение, доступны в поиске Google. Просто введите в поисковой системе - XXXXXXXXX site:wa.me "38" - вместо "X", написав номер телефона.

Функция "Нажми и общайся" позволяет начать разговор с людьми, чей номер телефона не сохранен в их адресной книге на вашем смартфоне. Приложение WhatsApp создает короткую ссылку, которая позволяет начать разговор после нажатия.

Ранее мы сообщали, что Google изменит свой поисковик, появится новая классная опция.