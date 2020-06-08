Google изменит свой поисковик: появится новая классная опция

Все пользователи интернета искали определенную фразу или термин в Google. Поисковая система подчеркнула фразы, но после перехода на сайт часто оказывалось, что такого типа слова просто нет. С этого момента все должно измениться. Google перепроектирует свою поисковую систему так, чтобы она работала как старый добрый ярлык "ctrl + f", позволяя вам найти выражения и фразы, которые вас интересуют.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Interia.

Отныне Google будет выделять фрагменты искомого текста или фраз на веб-сайтах - все это после нажатия на ссылку, которая направляет нас на соответствующий сайт.

В настоящее время неизвестно, когда именно Google представит свою новую функцию. Вполне возможно, что новинка будет постепенно внедряться на стороне сервера. Таким образом, пользователям нужно будет еще подождать внедрения этой функции, однако она должна появиться уже в ближайшее время.

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