Приложение, которое скачало более 100 млн человек, собирает пароли и данные: немедленно удалите его

Одним из них является шпионское приложение, которое неосознанно загрузили 100 миллионов человек. Речь идет о приложении от китайского разработчика QuVideo Inc – VivaVideo. Популярное приложение получает доступ ко всем конфиденциальным данным.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на WP.

Приложения, выпущенные QuVideo Inc. на рынке, были оценены командой VPNpro. Они были шокированы, когда программа редактирования видео запросила доступ к таким данным, как местоположение или контакты. Кроме того, было обнаружено, что VivaVideo и другие программы на самом деле являются прикрытием для современных шпионских программ. Когда пользователи не загружают приложение и запускают его, оно все равно будет работать в фоновом режиме и собирать данные, несмотря на то, что оно выключено.

Оказывается, приложение подключается к удаленному серверу и может делать это даже 14 000 раз в течение дня. Оно сообщает о местоположении, совершенных вызовах, сообщениях, паролях, а также, собирает введенные данные, включая учетные данные для финансовых приложений и кошельков BTC.

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