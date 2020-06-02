12:39 02.06.2020 | Технологии | Новости     укр | рус
100244955:labazovych

Приложение, которое скачало более 100 млн человек, собирает пароли и данные: немедленно удалите его

Телефон, як комп'ютер, є неймовірно легкою ціллю для всіх видів шахраїв і кіберзлочинців. У той час, коли у всіх є смартфон і він навіть на мить не розлучається з ним, засідки ховаються на кожному кроці. Одним з них є шпигунське додаток, яке неусвідомлено завантажили 100 мільйонів чоловік.

Приложение, которое скачало более 100 млн человек, собирает пароли и данные: немедленно удалите его

Одним из них является шпионское приложение, которое неосознанно загрузили 100 миллионов человек. Речь идет о приложении от китайского разработчика QuVideo Inc – VivaVideo. Популярное приложение получает доступ ко всем конфиденциальным данным.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на WP.

Приложения, выпущенные QuVideo Inc. на рынке, были оценены командой VPNpro. Они были шокированы, когда программа редактирования видео запросила доступ к таким данным, как местоположение или контакты. Кроме того, было обнаружено, что VivaVideo и другие программы на самом деле являются прикрытием для современных шпионских программ. Когда пользователи не загружают приложение и запускают его, оно все равно будет работать в фоновом режиме и собирать данные, несмотря на то, что оно выключено.

Оказывается, приложение подключается к удаленному серверу и может делать это даже 14 000 раз в течение дня. Оно сообщает о местоположении, совершенных вызовах, сообщениях, паролях, а также, собирает введенные данные, включая учетные данные для финансовых приложений и кошельков BTC.

Ранее мы сообщали, что Microsoft увольняет журналистов: их заменит искусственный интеллект.


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