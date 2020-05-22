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Ученые создали глаз киборга: он напоминает человеческий глаз и сможет работать на солнечной энергии

Ученые создали механический глаз. По конструкции и эксплуатации он напоминает человеческий глаз, несмотря на использование синтетических материалов. В будущем дизайн глаза киборга может позволить ему питаться от солнечной энергии.

Ученые создали глаз киборга: он напоминает человеческий глаз и сможет работать на солнечной энергии

Механический глаз был разработан группой ученых во главе с Чжиюн Фаном из Гонконгского университета науки и технологии. Он имитирует структуру человеческого глаза и гарантирует сферическое зрение, что является очень большим улучшением по сравнению с протезными камерами с плоским зрением. Изобретение, как настоящий глаз, имеет линзу, которая фокусирует свет, и полусферическую сетчатку. Он содержит светочувствительные ячейки, которые генерируют электрический импульс, который затем может быть отправлен на компьютер и в будущем в мозг.

О этом пишет УРА-Информ со ссылкой наВ New Scientist.

Искусственный глаз имеет диаметр 2 см, поэтому он близок по размеру к реальному глазу. Он заполнен стекловидным телом, которое в изобретении было заменено другим проводящим гелем.

Возможности искусственного глаза все еще ограничены, но подключенный к компьютеру уже способен распознавать определенные формы. В частности, буквы E, I и Y. К сожалению, низкое разрешение является большим ограничением по сравнению с тем, что предлагают даже камеры в современных смартфонах.

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