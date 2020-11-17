Еще минус один, плюс два в уме: Украина теряет лидера за несколько часов до игры со Швейцарией

Очередные потери несет сборная Украины по футболу перед очень важным поединком против команды Швейцарии в рамках Лиги Наций. Встреча состоится всего за несколько часов.
Тренерский штаб Андрея Шевченко не сможет рассчитывать на одного из лидеров команды Руслана Малиновского. Полузащитник стал очередным игроком сборной, который сдал положительный тест на коронавирус.
Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу Украинской ассоциации футбола.
Также положительные тесты на ковид сдали еще два исполнителя - Сергей Кривцов и Жуниор Мораес, который месяца назад уже болели ковидов и имеют в своей крови антитела к вирусу, поэтому никак не могли повторно заразиться. УЕФА допустила их к матчу против Швейцарии, в тоже время местные власти запрещают таким игрокам принимать участие в командных видах.
На данный момент проходят переговоры между УЕФА и местной властью по поводу допуска Кривцова и Мораеса к матчу, а также решается вопрос и вовсе о том, состоится ли встреча.
Ранее мы писали о том, какой результат в матче против Швейцарии необходим подопечным Шевченко, чтобы удержать в элитном дивизионе Лиги наций.
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