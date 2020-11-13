Перенос Евро 2020: стали известны все участники

Стало известно, что сборная Северной Македонии в Тбилиси на стадионе имени Бориса Пайчадзе в решающем поединке одержала победу над футбольной командой Грузии. Также стоит отметить, что в финальных матчах Венгрия одержала победу над Исландией со счетом 2:0. Северная Ирландия дома проиграла футбольной команде Словакии в дополнительное время со счетом 1:2, а Сербия проиграла Шотландии в серии пенальти.

The #EURO2020 groups are set! 🤩



Which game are you looking forward to most? — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) November 12, 2020

Итак, сборные распределились по группам следующим образом:

Группа А: Италия, Турция, Уэльс, Швейцария

Группа В: Бельгия, Россия, Дания, Финляндия

Группа С: Украина, Нидерланды, Австрия, Северная Македония

Группа D: Англия, Хорватия, Чехия, Шотландия

Группа Е: Испания, Швеция, Польша, Словакия

Группа F: Германия, Португалия, Франция, Венгрия

Из-за коронавирусной инфекции чемпионат был перенесен на лето грядущего года.

По предварительным данным, турнир должны принять 12 европейских городов. При этом в УЕФА уже заявили, что их число может быть сокращено из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки.

Как стало известно ранее, 11 ноября, национальная сборная Украины по футболу проведет товарищеский матч против команды Польши. Эта встреча должна была состояться еще весной в рамках подготовки к чемпионату Европу, но тогда началась пандемия коронавируса.