Перенос Евро 2020: стали известны все участники

Стало известно, что сборная Северной Македонии в Тбилиси на стадионе имени Бориса Пайчадзе в решающем поединке одержала победу над футбольной командой Грузии. Также стоит отметить, что в финальных матчах Венгрия одержала победу над Исландией со счетом 2:0. Северная Ирландия дома проиграла футбольной команде Словакии в дополнительное время со счетом 1:2, а Сербия проиграла Шотландии в серии пенальти.

