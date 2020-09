Динамо - Гент: где смотреть матч квалификации ЛЧ

Первый матч в Бельгии закончился со счетом 2:1 в пользу украинской команды. Это значит, что ничья или победа с любым счетом принесут "Динамо" путевку в групповой раунд турнира. Также выйти туда подопечные Мирчи Луческу смогут если даже проиграют своему сопернику 0:1.

Об этом пишет УРА-Информ.

Ответный поединок между "Динамо" и "Гентом" пройдет на НСК "Олимпийский", но болельщиков на игры пока так и не пускают. В прямом эфире поединок в Украине покажет телеканал "Футбол-1". Начало встречи – 22:00.

В соседних странах эту встречу также можно будет увидеть на телевидении. Так в Польше эту встречу можно будет увидеть на IPLA. В России поединок "Динамо" – "Гент" покажет телеканал Матч ТВ. В Венгрии за киевским клубом можно будет смотреть на Spíler2. В Румынии этот поединок будет доступен сразу на трех телеканалах: Look Plus, Telekom Sport 1 Romania, Digi Sport 1 Romania.

В Италии матч покажут Sky Sport Football, Sky Sport 252, NOW TV, SKY Go Italia, а в Испании - Movistar Liga de Campeones 3, Movistar+, Mitele Plus.

Напомним, что в предыдущем раунде соревнований "Динамо" прошло АЗ.В