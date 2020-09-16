07:50 16.09.2020 | Спорт | Новости     укр | рус    Новости Украины
100246613:labazovych

Динамо в шаге от группового этапа Лиги чемпионов: кто следующий соперник, когда матчи

Киевское "Динамо" во вчерашнем матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов со счетом 2:0 переиграло голландский АЗ Алкмаар. Голами в составе киевской команды отличились Жерсон Родригес и Николай Шапаренко.

Динамо в шаге от группового этапа Лиги чемпионов: кто следующий соперник, когда матчи

Благодаря этой виктории киевский клуб вышел в раунд плей-офф квалификации самого престижного клубного турнира Европы. Следующим соперником вице-чемпионов Украины будет бельгийский "Гент", который сумел пройти "Рапид", переиграв австрийцев со счетом 2:1.

Об этом пишет УРА-Информ.

Стоит отметить, что в составе украинской команды играет сразу три украинца: защитник Игорь Пластун, полузащитник Роман Безус и нападающий Роман Яремчук. Именно последний забил победный гол в ворота "Рапида" с пенальти. Безус вышел во втором тайме игры с австрийцами, а Пластун просидел весь матч в запасе.

На стадии плей-офф квалификации команды уже сыграют два поединка: дома и на выезде. Точной даты на данный момент нет, но первый поединок пройдет 22 или 23 сентября, а ответный – 29 или30 сентября. По также не известно, кто проведет первый матч дома.

Ранее мы сообщали, что Украина разгромного уступила Испании.


Поделиться

Читайте также:
 
Интимная пластика (лабиопластика) - открыто об интимных вопросах, кому и зачем нужна? Качества, которыми должна обладать бытовая швейная машина Модная женская обувь на летний сезон Ходовая часть гусеничного экскаватора: строение, особенности, детали
Проишествия
  • 09:55 Отравление Навального: оппозиционер дал отказ на просьбу РФ о расследовании его дела совместно с Германией
  • 08:33 Газ в Европу: под Киевом прогремел мощный взрыв трубопровода
  • 15:05 Убийство латиноамериканца в США: вспыхнули новые протесты
  • 13:31 Протесты в Беларуси: в МВД заявили о 774 задержанных
  • 16:15 На видео попали кадры, как "зеленые человечки" в Минске пакуют женщин в автозаки
  • 13:29 Пожары в США набирают обороты: число погибших стремительно растет
  • 13:26 В ДТП погиб соратник Кличко: подробности
  • 13:18 Под Житомиром упал дельтаплан: есть жертва
  • 12:49 Страшный пожар в Бейруте: названа возможная причина
  • 11:54 Соловьев поглумился над отравлением Навального
  • 09:39 19 лет с момента террористической атаки на США: эти кадры помнят все
  • 09:29 Жуткое ДТП на Киевщине: пятеро погибших, 20 пострадавших
  • 08:34 В Одессе наконец-то убрали с пляжа затонувший танкер Delfi
  • 15:19 На Донбассе двое военных подорвались на мине
  • 14:25 В год Украина теряет от 70 млрд грн из-за ДТП
  • 16:57 Навальный вышел из комы
  • 16:42 Меркель связывает "Северный поток-2" с отравлением Навального

    • Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг

    Фоторепортаж
    УРА-Информ
    Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив