Динамо в шаге от группового этапа Лиги чемпионов: кто следующий соперник, когда матчи

Благодаря этой виктории киевский клуб вышел в раунд плей-офф квалификации самого престижного клубного турнира Европы. Следующим соперником вице-чемпионов Украины будет бельгийский "Гент", который сумел пройти "Рапид", переиграв австрийцев со счетом 2:1.

Об этом пишет УРА-Информ.

Стоит отметить, что в составе украинской команды играет сразу три украинца: защитник Игорь Пластун, полузащитник Роман Безус и нападающий Роман Яремчук. Именно последний забил победный гол в ворота "Рапида" с пенальти. Безус вышел во втором тайме игры с австрийцами, а Пластун просидел весь матч в запасе.

На стадии плей-офф квалификации команды уже сыграют два поединка: дома и на выезде. Точной даты на данный момент нет, но первый поединок пройдет 22 или 23 сентября, а ответный – 29 или30 сентября. По также не известно, кто проведет первый матч дома.

Ранее мы сообщали, что Украина разгромного уступила Испании.