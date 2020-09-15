Динамо - АЗ: где смотреть матч

В рамках третьего раунде квалификации Лиги чемпионов украинский клуб будет принимать голландский АЗ. На этой стадии соревнований будет сыгран только один поединок. Его победитель отправиться в раунд плей-офф – решающую стадию квалификации перед групповым этапом.

Об этом пишет УРА-Информ.

Поединок начнется в 20:00 по киевскому времени и пройдет на НСК "Олимпийский". Из-за пандемии коронавируса зрителей на стадион не пустят. Однако в прямом эфире встречу покажет телеканал "2+2".

Если вы находитесь за границей, то эта встреча также будет доступна в некоторых странах. Так в Боснии и Герцеговине встречу покажет телеканал Arena Sport 1, на этом же канале поединок будет доступен в Черногории с Сербией. Arena Sport 3 покажет встречу "Динамо" – АЗ в Хорватии. На телеканалах Sport TV2 и Sport TV LIVE можно будет посмотреть игру украинской команды в Португалии, а на Матч ТВ – в России.

Телеканал Sport 1 покажет игру Динамо – АЗ в Словакии и Чехии. В Македонии за встречей можно будет следить на MaxTV Go.

Ранее мы сообщали, что Украина разгромного уступила Испании.