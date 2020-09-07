Поражение от Испании - одно из самых разгромных в истории Украины

К сожалению, это был не лучший вечер для наших футболистов. Уже на второй минуте встречи Кривцов заработал пенальти в наши ворота, который реализовал Рамос. Возможно, это деморализовало украинцев, но показать свою игру они не сумели. На 28 минуте тот же Рамос сумел забить головой, на этот раз не очень надежно сыграл Пятов. Спустя несколько минут Фати довел счет до разгромного.

Об этом пишет УРА-Информ.

Во втором тайме игра сильно не поменялась, Украина имела пару полумоментов, но ничего 100 %. В свою очередь Испания усилиями Тореса довела счет до непристойного в концовке встречи – 4:0.

Поражение со счетом 0:4 – это повторение самого крупного поражения в своей истории для нашей команды. Вчерашние 0:4 от Испании четвертые в нашей истории. Ранее в квалификации Евро-1996 с таким же счетом Украина уступила Хорватии, на ЧМ-2006 Испании в группе 4:0 уже обыгрывала украинцев, а в 2011 наша сборная 0:4 проиграла Чехии в контрольной игре.

Ранее мы сообщали, что украинские клубы узнали соперников в квалификации Лиги Европы.