14:29 01.09.2020 | Спорт | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Украинские клубы узнали соперников в квалификации Лиги Европы

Сегодня в Ньоне прошла жеребьевка третьего раунда квалификации Лиги Европы. Среди прочих соперников узнали также и украинские клубы.

Украинские клубы узнали соперников в квалификации Лиги Европы

На этой стадии соревнований в игру вступает черниговская "Десна". Однако четвертой команды прошлого чемпионата Украины сразу-же не повезло с жеребьевкой. В третьем раунде квалификации украинский клуб сыграет против победителя пары "Кукес" (Албания) / "Вольфсбург" (Германия).

Об этом пишет УРА-Информ.

Скорее всего, украинский куб сыграет против представителя Германии и пройти этот раунд турнира будет очень и очень тяжело.

Также своего возможного соперника в третьем раунде квалификации узнал и "Колос". Клуб из Ковалевки в случае победы над греческим АРИСом во втором раунде квалификации дальше сыграет против хорватской "Риеки". То есть "Колосу" больше повезло жеребьевкой, чем "Десне".

На этой стадии победитель определяется в одном матче. Хозяин поле определится при жеребьевке. Встречи пройдут без зрителей 24 сентября. В случае победы клубам нужно будет пройти еще один раунд квалификации, чтобы попасть в групповой этап.

Ранее своего соперника по квалификации Лиги чемпионов получило киевское "Динамо". В 


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