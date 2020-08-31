Стал известен соперник киевского Динамо в квалификации Лиги чемпионов

Сегодня, 31 августа, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка третьего раунда квалификации футбольной Лиги чемпионов. Своего соперника в этом раунде отбора узнал вице-чемпион Украины киевское "Динамо".

Перед стартом жеребьевки у подопечных Мирчи Луческу было три предполагаемых варианта – голландский АЗ Алкмаар, греческий ПАОК и австрийский "Рапид". Жребий на этой стадии соревнований свел украинский и голландский АЗ. В прошлом сезоне этот клуб занял второе место в турнирной таблице чемпионата своей стран, уступив Аяксу только по дополнительным показателям. При этом чемпионат так и не был доигран из-за пандемии коронавируса.ВВ

Об этом пишет УРА-Информ.

Стоит отметить, что "Ференцварош" Сергея Реброва на этой стадии соревнований сыграет против представителя Хорватии "Динамо" Загреб.

Стоит отметить, что на этой стадии соревнований команды сыграют только один поединок. Он состоится 15 или 16 сентября, точная дата станет известна позже. Если "Динамо" сумеет пройти этот раунд квалификации, то впереди на вице-чемпионов Украины ожидает еще один соперник.

В раунде плей-офф состоится уже два матча – дома и на выезде.

Ранее мы сообщали, что киевское "Динамо" начало новый сезон с победы в Суперкубке Украины.