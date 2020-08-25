Луческу переигрывает Шахтер: Динамо выиграло Суперкубок Украины

Счет был открыт на 20 минуте поединка - Де Пена головой замкнул подачу Сидорчука с фланга. Спустя 11 минут Родригес удвоил преимущество киевской команды, когда в контратаке дальним ударом "парашютом" сумел переиграть Пятова. Удержать преимущество в два мячи еще в первом тайме киевлянам не удалось. "Шахтер" на 37 минуте усилиями Мораеса отквитал один мяч.

С начала второго тайма "Шахтер" полностью владел мячом и контролировал игру, но никак не мог реализовать свои моменты у ворот соперника. Мирча Луческу поменял нескольких игроков и это сработало. На 83 минуте Соль забил гол головой, замкнув подачу с фланга Андриевского.

В концовке встречи горняки имели еще пару моментов, чтобы даже сравнять счет, однако голов в итоге больше забито не было.

В итоге киевский клуб сумел победить и выиграть. Мирча Луческу выигрывает первый трофей с киевским "Динамо" и впервые обыгрывает донецкий "Шахтер", который ранее тренировал на протяжении 12 лет.

"Шахтер" – "Динамо" – 1:3

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