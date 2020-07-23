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Суркис назвал главную причину назначения Луческу главным тренером "Динамо"

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал свое решение назначить главным тренером команды румынского специалиста Мирчу Луческу.

Суркис назвал главную причину назначения Луческу главным тренером

Отметим, что румын на протяжении 12 лет тренировал донецкий "Шахтер" и не один раз не в лучшей форме высказывался, как о "Динамо", так и о президенте киевского клуба. Сегодня Суркис принял решение назначить Луческу главным тренером.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу киевского клубу.

"Хочу представить Мирчу Луческу, одного из лучших тренеров в мире. Надеюсь, что с приходом его тренерской команды возродятся победные традиции киевского «Динамо», он завоюет много титулов, и болельщики будут оценивать Мирчу по его результатам. Успехов ему, удачи! А всем, чем могу, я ему помогу", - заявил Суркис.

В свою очередь Луческу так прокомментировал свое назначение: "Во-первых, я соскучился по Украине. Хотел вернуться в эту страну, где у меня были успешные результаты. Здесь у меня были очень хорошие отношения с болельщиками. Я благодарен судьбе за то, что я пришел в клуб с великими традициями, талантливыми футболистами. И я уверен, что вместе мы будем плодотворно работать".

Также тренер добавил, что он уверен в том, что его работой и результатами будут довольны.


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