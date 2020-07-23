Суркис назвал главную причину назначения Луческу главным тренером "Динамо"

Отметим, что румын на протяжении 12 лет тренировал донецкий "Шахтер" и не один раз не в лучшей форме высказывался, как о "Динамо", так и о президенте киевского клуба. Сегодня Суркис принял решение назначить Луческу главным тренером.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу киевского клубу.

"Хочу представить Мирчу Луческу, одного из лучших тренеров в мире. Надеюсь, что с приходом его тренерской команды возродятся победные традиции киевского «Динамо», он завоюет много титулов, и болельщики будут оценивать Мирчу по его результатам. Успехов ему, удачи! А всем, чем могу, я ему помогу", - заявил Суркис.

В свою очередь Луческу так прокомментировал свое назначение: "Во-первых, я соскучился по Украине. Хотел вернуться в эту страну, где у меня были успешные результаты. Здесь у меня были очень хорошие отношения с болельщиками. Я благодарен судьбе за то, что я пришел в клуб с великими традициями, талантливыми футболистами. И я уверен, что вместе мы будем плодотворно работать".

Также тренер добавил, что он уверен в том, что его работой и результатами будут довольны.