15:03 23.07.2020 | Спорт | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Киевское "Динамо" официально назвало нового главного тренера: очень неожиданное решение

Киевское "Динамо" определилось с новым главным тренером, который будет руководить командой в новом сезоне, который стартует фактически за месяц.

Киевское

Вакантной должность главного наставника киевской команды стала после 20 июля, когда в отставку был отправлен главный тренер команды Алексей Михайличенко.

Новым главным тренером назначен румынский специалист Мирча Луческу, который известен украинским болельщикам по работе с донецким "Шахтером".

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу киевского клуба.

Стоит отметить, что в донецком "Шахтере" Луческу проработал с 2004 по 2016 год. За это время он сумел восемь раз стать чемпионом Украины, шесть раз выиграть Кубок Украины и семь раз выиграть Суперкубок Украины.

Также в его активе победа в Кубке УЕФА сезона 2008/2009. Также в его активе два чемпионских титула в Румынии и два в Турции. После работы в "Шахтере" румынский специалист на протяжении года отработал в "Зените", с которым сумел выиграть только Суперкубок страны и финишировать третьим в чемпионате.

После "Зенита" у Луческу была сборная Турции из которой он ушел 11 февраля 2019. До момента назначения в киевский клуб специалист не работал.


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