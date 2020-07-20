Киевское "Динамо" официально уволило Михайличенко: у команды будет новый тренер

Руководство киевской команды приняло решение расстаться полностью с тренерским штабом команды, который руководил футболистами в прошлом сезоне. Кроме Михайличенко команду также покидают его ассистенты Вадим Евтушенко, Сергей Федоров и Михаил Михайлов.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу киевского клуба.

Отметим, что только вчера киевский клуб завершил выступление в сезоне. В очень важном поединке "Динамо" не сумело переиграть "Колос". Для киевского клуба задачей минимум было сыграть ничью, чтобы не зависеть от конкурентов в борьбе за последнюю строчку турнирной таблицы, однако "Динамо" неожиданно проиграло 0-2.

Киевский клуб все-таки занял вторую строчку в турнирной таблице УПЛ благодаря тому, что "Заря" не сумела переиграть "Десну". Таким образом, "Динамо" сыграет в квалификации Лиги чемпионов следующего сезона.

Под руководством Михайличенко киевский клуб выиграл Кубок Украины, переиграв в финале турнира "Ворсклу" в серии пенальти.

Новый тренерский штаб клуба будет объявлен позднее.

Ранее мы сообщали, что игрок и тренер "Динамо" признаны лучшими в УПЛ.