08:59 16.07.2020 | Спорт | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Впервые в истории сразу два украинских клуба выступят в Лиге чемпионов

Вчера, 15 июня, Федерация волейбола Украины сообщила очень хорошую новость для всех украинских болельщиков. В новом сезоне женской Лиги чемпионов впервые сыграют два украинских клуба.

Впервые в истории сразу два украинских клуба выступят в Лиге чемпионов

В новом сезоне еврокубков в самом престижном европейском турнире должна была принимать участие только одна украинская команда, однако руководители Европейской конфедерации волейбола приняли решение допустить к участию в турнире еще один украинский клуб. Такое решение было принято из-за того, что финансовой кризис, вызванной пандемией коронавируса зацепил также и волейбол. Некоторые европейские клубы имеют серьезные финансовые проблемы и были вынуждены отказаться от участия в Лиге чемпионов.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу Федерации волейбола Украины.

Таким образом, от Украины в Лиге чемпионов выступят "Прометей" (Каменское) и "Химик" (Южный), которые занимали первое и второе место соответственно в турнирной таблице чемпионата Украины на момент приостановления чемпионата из-за пандемии коронавируса. На данный момент неизвестно на какой стадии турнира начнут выступление украинские клубы в турнире – из квалификации или уже сразу из группового турнира.

Ранее мы сообщали, что была представлена новая форма сборной Украины по футболу.


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