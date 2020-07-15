Представлена новая форма сборной Украины (ФОТО)

Joma разработала два комплекта формы: домашнюю и в выездную. В первом варианте основным является желтый цвет, а детали выделены синим. Также используется печать, имеющий темный оттенок, навеянный традициями украинской вышивки. В тоже время в гостевом используется основным синий цвет, а детали выделены желтым.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на УАФ.

Отметим, что футболки сборной Украины изготовлены из полиэстера, поэтому имеют хорошее качество и эластичность. Также они весьма долговечны, ведь полиэстер – надежный и проверенный годами материал. При изготовлении футболок использовалась технология DRY MX, которая поглощает пот, и футболисты могут более уверенно себя чувствовать.

Стоит отметить, что футболки сборной Украины уже доступны для покупки в официальном магазине компании Joma. Цена футболки составляет 1450 грн.

Стоит отметить, что впервые в новой форме наша сборная должна выйти на поле осень в рамках нового сезона Лиги наций.

Ранее мы сообщали, что украинская чемпионка похвасталась шикарной фигурой.