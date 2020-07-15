13:49 15.07.2020 | Спорт | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Представлена новая форма сборной Украины (ФОТО)

Мужская сборная Украины по футболу получила новую официальную форму. Компания Joma, которая является спонсором нашей команды, представила два комплекта новой формы.

Представлена новая форма сборной Украины (ФОТО)

Joma разработала два комплекта формы: домашнюю и в выездную. В первом варианте основным является желтый цвет, а детали выделены синим. Также используется печать, имеющий темный оттенок, навеянный традициями украинской вышивки. В тоже время в гостевом используется основным синий цвет, а детали выделены желтым.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на УАФ.

Отметим, что футболки сборной Украины изготовлены из полиэстера, поэтому имеют хорошее качество и эластичность. Также они весьма долговечны, ведь полиэстер – надежный и проверенный годами материал. При изготовлении футболок использовалась технология DRY MX, которая поглощает пот, и футболисты могут более уверенно себя чувствовать.

Стоит отметить, что футболки сборной Украины уже доступны для покупки в официальном магазине компании Joma. Цена футболки составляет 1450 грн.

Стоит отметить, что впервые в новой форме наша сборная должна выйти на поле осень в рамках нового сезона Лиги наций.

Ранее мы сообщали, что украинская чемпионка похвасталась шикарной фигурой.


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