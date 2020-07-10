13:01 10.07.2020 | Спорт | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Украинская чемпионка похвасталась шикарной фигурой

Украинская спортсменка, чемпионка-легкоатлетка Марина Бех порадовала своих фанатов ярким и горячим фото в облегающих спортивных шортиках. Марина Бех в Instagram показала изящные формы и взбудоражила своих фанатов, передает УРА-Информ.

Украинская чемпионка похвасталась шикарной фигурой

"I miss training camps in other countries. Я дуже сумую за тренувальними зборами за кордоном. Адже зараз мені дуже не вистачає подорожей і мого улюбленого спортивного життя", - подписала фото девушка.

На снимке украинская легкоатлетка позирует спиной к фотографу в бежевых обтягивающих шортиках и спортивном лифчике, которые не скрывают ее подтянутой фигуры, стройных ног и сочных ягодиц. Девушка продемонстрировала свои мышцы и загорелый стан.

Поклонники пришли в дикий восторг от нового фото Марины, и написали ей море комплиментов.

Как стало известно ранее, известная из сериала "Хор", актриса Найя Ривера пропала на озере в Калифорнии. Поиски женщины на данный момент все еще продолжаются.


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