Украинская чемпионка похвасталась шикарной фигурой

"I miss training camps in other countries. Я дуже сумую за тренувальними зборами за кордоном. Адже зараз мені дуже не вистачає подорожей і мого улюбленого спортивного життя", - подписала фото девушка.

На снимке украинская легкоатлетка позирует спиной к фотографу в бежевых обтягивающих шортиках и спортивном лифчике, которые не скрывают ее подтянутой фигуры, стройных ног и сочных ягодиц. Девушка продемонстрировала свои мышцы и загорелый стан.

Поклонники пришли в дикий восторг от нового фото Марины, и написали ей море комплиментов.

Как стало известно ранее, известная из сериала "Хор", актриса Найя Ривера пропала на озере в Калифорнии. Поиски женщины на данный момент все еще продолжаются.