Пропала звезда сериала "Хор": найдена дрейфующая лодка с ее четырехлетним ребенком

33-летняя актриса Найя Ривера пропала в среду вечером на озере Пиру в графстве Вентура. Она арендовала лодку и, как сообщают американские СМИ, забрала своего четырехлетнего сына. Через несколько часов после выхода в море другой моряк обнаружил катер, плывущий по озеру с ребенком, спящим на борту. Он уведомил власти, которые начали поисковую операцию.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на CNN.

Хотя было трудно получить важную информацию от ребенка, мальчик сообщил, что они оба плавали, но его мать не вернулась в лодку. У ребенка был спасательный жилет, а на лодке также был найден спасательный жилет для взрослых.

Найя Ривера играла персонажа Сантаны Лопес в музыкальном сериале "Хор" на телеканале Fox в течение шести лет - с 2009 по 2015 год. Она появлялась почти в каждом эпизоде.

Отдел шерифа округа Вентура (VCSD) подтвердил, что спящий четырехлетний ребенок был найден на арендованной лодке на озере Пиру. Актриса разыскивается, но она, вероятно, утонула.

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