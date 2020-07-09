17:18 09.07.2020 | Культура | Новости     укр | рус
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Пропала звезда сериала "Хор": найдена дрейфующая лодка с ее четырехлетним ребенком

Известная из сериала "Хор", актриса Найя Ривера пропала на озере в Калифорнии. Поиски женщины на данный момент все еще продолжаются.

Пропала звезда сериала

33-летняя актриса Найя Ривера пропала в среду вечером на озере Пиру в графстве Вентура. Она арендовала лодку и, как сообщают американские СМИ, забрала своего четырехлетнего сына. Через несколько часов после выхода в море другой моряк обнаружил катер, плывущий по озеру с ребенком, спящим на борту. Он уведомил власти, которые начали поисковую операцию.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на CNN.

Хотя было трудно получить важную информацию от ребенка, мальчик сообщил, что они оба плавали, но его мать не вернулась в лодку. У ребенка был спасательный жилет, а на лодке также был найден спасательный жилет для взрослых.

Найя Ривера играла персонажа Сантаны Лопес в музыкальном сериале "Хор" на телеканале Fox в течение шести лет - с 2009 по 2015 год. Она появлялась почти в каждом эпизоде.

Отдел шерифа округа Вентура (VCSD) подтвердил, что спящий четырехлетний ребенок был найден на арендованной лодке на озере Пиру. Актриса разыскивается, но она, вероятно, утонула.

Ранее мы сообщали, что умер известный 41-летний актер Ник Кордеро, который проиграл борьбу с коронавирусом.


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