Сенсационная новость: лучший клуб Украины хочет выступать в чемпионате Польши

Речь идет о чемпионе Украины и лучшей волейбольной команды страны ВК "Барком-Кажаны". Украинский клуб подал заявку на выступление в чемпионате Плюс Лиге – высшем мужском дивизионе чемпионата Польши по волейболу. Он входит в топ-3 по силе в европейском волейболе.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на przegladsportowy.pl.

Никогда ранее за 20-летнюю профессиональную историю PlusLiga команды из-за пределов Польши не участвовали в соревнованиях. Хотя несколько раз получалось, что PLS получал запросы из-за рубежа в основном из чешских и словацких клубов.

"Могу подтвердить, что клубы из Берлина и Львова подали свои заявки. Они не первые, потому что в предыдущие годы также другие были готовы участвовать в чемпионате. Для нас это большая честь", - заявил Камиль Скловски, директор департамента коммуникаций PLS.

Отвечая на вопрос о возможности допуска новых клубов к играм, он отметил: - Из-за вспышки коронавируса трудно представить расширение лиги для включения команд из-за пределов Польши. Никогда не говори, но никогда. Определенно стоит рассмотреть эти заявки.

Ранее мы сообщали, что была назва дата возобновления чемпионата УПЛ.