Известный украинский боксер завершил карьеру в 33 года: он проиграл чемпионский титул в предыдущем бою

После успешного выступления на Олимпийских играх в 2012 году, где Гвоздик завоевал бронзовую награду украинец перешел в профессионалы и также добился там успехов. В общей сложности он провел в профи 18 поединков, одержав 17 побед при одном поражение.

Об это пишет УРА-Информ со ссылкой на Трибуну.

Самым большим достижением украинца на профессиональном ринге является завоевание чемпионского титула в полутяжелом весе. В декабре 2018 года в поединке против канадца Адониса Стивенсона украинец сумел выиграть пояс WBC, отправив своего соперника в нокаут.

Спустя четыре месяца Гвоздик успешно защитил свой титул в поединке против Дуду Нгумбу из Франции.

В своем последнем поединке украинец встречался против россиянина Артура Бетербиева. В этой встрече украинец и россиянин оспаривали сразу два чемпионских титула – WBC и IBF. Украинец проиграл нокаутом в десятом раунде, хотя и выигрывал по очкам до этого момента. Еще в мае Гвоздик заявлял, что хочет взять реванш у Бетербиева и отобрать у него чемпионские титулы.

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