Михаэлю Шумахеру предстоит очень рискованная операция: он уже не тот человек, которого все помнили

В 2013 году Шумахер упал во время спуска. Вскоре после этого он впал в кому, из которой его вывели только через полгода. С тех пор информация о его здоровье тщательно охраняется его семьей.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Bild.

Согласно различным утечкам, 51-летний спортсмен способен совершать небольшие движения конечностей, но их недостаточно для его функционирования. Поэтому было принято решение провести рискованную операцию нервной системы. Это новаторская процедура, которая заключается в заборе кровеносных сосудов из сердца пациента и пересадке их в мозг.

Никола Акчари, итальянский нейрохирург, также рассказал о запланированной операции - Он страдает от истощения мышц и остеопороза. Он также имеет ряд органических изменений. Теоретически он сможет встать на ноги, но он никогда не вернется к нормальной жизни. Изменения в мышечных структурах необратимы. Последствия такой серьезной травмы головного мозга не могут быть обращены вспять. На данный момент он не тот человек, которого все помнили, - добавил он.

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