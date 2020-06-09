16:22 09.06.2020 | Спорт | Новости     укр | рус
100245050:labazovych

Михаэлю Шумахеру предстоит очень рискованная операция: он уже не тот человек, которого все помнили

Михаэль Шумахер все еще находится в плохом состоянии после падения на лыжах семь лет назад. Легендарному гонщику Формулы 1 скоро предстоит пройти рискованную и сложную операцию на нервной системе и сердце, но она также может не принести ожидаемых результатов.

Михаэлю Шумахеру предстоит очень рискованная операция: он уже не тот человек, которого все помнили

В 2013 году Шумахер упал во время спуска. Вскоре после этого он впал в кому, из которой его вывели только через полгода. С тех пор информация о его здоровье тщательно охраняется его семьей.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Bild.

Согласно различным утечкам, 51-летний спортсмен способен совершать небольшие движения конечностей, но их недостаточно для его функционирования. Поэтому было принято решение провести рискованную операцию нервной системы. Это новаторская процедура, которая заключается в заборе кровеносных сосудов из сердца пациента и пересадке их в мозг.

Никола Акчари, итальянский нейрохирург, также рассказал о запланированной операции - Он страдает от истощения мышц и остеопороза. Он также имеет ряд органических изменений. Теоретически он сможет встать на ноги, но он никогда не вернется к нормальной жизни. Изменения в мышечных структурах необратимы. Последствия такой серьезной травмы головного мозга не могут быть обращены вспять. На данный момент он не тот человек, которого все помнили, - добавил он.

Ранее мы сообщали, что Ф-1 представила обновленный календарь после карантина.


Поделиться

Читайте также:
 
Это было абсолютно ожидаемо - врач о вспышке коронавируса в детском садике под Киевом Генеральный прокурор Венедиктова пожаловалась на маленькую зарплату: использует финансовую подушку Цена на газ: украинцев ждет неожиданный "сюрприз" уже осенью Проблемы у пользователей WhatsApp: ваши данные могли попасть в поисковик
Проишествия
  • 09:10 Пьяный Михаил Ефремов стал виновником смертельного ДТП: все подробности (ВИДЕО)
  • 12:33 В Миннеаполисе, где убили Джорджа Флойда, могут полностью ликвидировать полицию: что известно
  • 12:06 Сегодня возобновится судебный процесс о катастрофе Malaysia Airlines над Донбассом: что известно
  • 11:52 Мужчина поджег себя под Верховной Радой: он требует отставки Авакова
  • 11:29 В США прошла церемония прощания с Джорджем Флойдом
  • 13:32 Высокопоставленного украинского чиновника поймали на взятке: что известно
  • 11:48 Стала известна окончательная причина смерти Джорджа Флойда: это многое выясняет
  • 15:47 В Киеве заминировали мост Метро: "минера" уже задержали
  • 10:48 Разборки в стиле 90-х в Броварах: стрельба, раненые (ВИДЕО)
  • 11:35 Ужас в детском саду: воспитательница убила трехлетнюю девочку
  • 18:40 Последние новости по поводу убийства народного депутата Давиденко: что известно
  • 13:01 Знаменитая модель и популярный журналист среди жертв катастрофы самолета над Карачи: стали известны новые подробности
  • 14:02 Над Карачи разбился пассажирский самолет: на борту было более 100 человек (ВИДЕО)
  • 11:51 Зверский расстрел на Житомирщине: мужчина в лесу застрелил семь человек
  • 13:09 В Канаде разбился самолет: стало известно, сколько человек погибло
  • 20:09 Украина пойдет в суд если не договорится с Ираном: последние новости по поводу катастрофы МАУ
  • 10:35 Ан-124 Руслан не сумел приземлиться в аэропорту Копенгагена: причина весьма удивительная
    • Фоторепортаж
    Почтить память погибших пришли родственники, друзья и работники других авиакомпаний
    В сети появились снимки с церемонии прощания с погибшими "ангелами" сбитого самолета МАУ
    В горах температура воздуха составляет около 0 градусов
    Буковель, Драгобрат и Славское: лучшие горнолыжные курорты Украины остались без снега - ФОТО
    УРА-Информ




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив