12:37 28.05.2020 | Спорт | Новости     укр | рус
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Майк Тайсон спровоцировал масштабную драку (ВИДЕО)

Майк Тайсон недавно объявил, что после 15-летнего перерыва он намерен вернуться в ринг. Придется еще подождать выступления бывшего чемпиона в ринге, однако на вечере реслинга AEW Dynamite в Джексонвилле, штат Флорида он спровоцировал драку.

Майк Тайсон спровоцировал масштабную драку (ВИДЕО)

Тайсон был гостем на AEW Dynamite в среду. На мгновение он появился на ринге, где произошла драка со звездой шоу Крисом Джерико.

Об это пишет УРА-Информ.

Во время вечера канадский борец пожелал себе голову Майка Тайсона на тарелке. Вскоре после этого легендарный боксер появился на ринге в окружении, среди прочего звезды ММА Витора Бельфора и Генри Сеюдо. Джерико потребовал, чтобы Тайсон извинился за памятный бой 10 лет назад. Тогда, в одном из эпизодов WWE Raw, они сражались вместе против Шона Майклза и Тройного Х. Во время этого столкновения Тайсон обернулся против своего партнера и нокаутировал его, что привело к победе его соперников.

Во время мероприятия в Джексонвилле Джерико спровоцировал Тайсона, и на ринге произошла драка. Боксер сорвал свою рубашку, оттолкнул Джерико, и после чего началась драка.

Ранее мы сообщали, что была названа окончательная дата первого матча после возобновления УПЛ.


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