Украинский футбол возвращается: названа окончательная дата первого матча

Ранее предполагалось, что футбольный чемпионат возобновится 30 мая, однако позже футбольные власти рассматривали возможность перенести возобновление УПЛ еще на одну неделю на шестое июня. В итоге сегодня, 25 мая, было принято итоговое решение. Чемпионат Украины возвращается 30 мая.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Трибуну.

До сегодняшнего дня, более оптимальной называли дату возобновления чемпионата шестого мая. По разным данным отмечалось, что клубы не успевают провести тесты и полноценно подготовиться к рестарту сезона. С другой стороны, отмечалось, что шестое мая было связано с процессом согласованияВ с Министерством здравоохранения Украины увеличение квоты людей на стадионе.

В итоге сторонам сегодня удалось уладить все нюансы и 30 мая должен возобновиться чемпионат Украины.

Напомним, что чемпионат Украины во второй лиги решили не возобновлять, а в Первой лиги приняли решение не доигрывать в обычном режиме. Клубам еще предстоит выбрать оптимальный вариант завершения турнира.

Ранее мы сообщали, что под вопросом остается проведение Олимпиады в 2021 году.