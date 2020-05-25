16:22 25.05.2020 | Спорт | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Украинский футбол возвращается: названа окончательная дата первого матча

Стала известна окончательная дата возобновления чемпионата Украины по футболу – Украинской Премьер-лиги.

Украинский футбол возвращается: названа окончательная дата первого матча

Ранее предполагалось, что футбольный чемпионат возобновится 30 мая, однако позже футбольные власти рассматривали возможность перенести возобновление УПЛ еще на одну неделю на шестое июня. В итоге сегодня, 25 мая, было принято итоговое решение. Чемпионат Украины возвращается 30 мая.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Трибуну.

До сегодняшнего дня, более оптимальной называли дату возобновления чемпионата шестого мая. По разным данным отмечалось, что клубы не успевают провести тесты и полноценно подготовиться к рестарту сезона. С другой стороны, отмечалось, что шестое мая было связано с процессом согласованияВ с Министерством здравоохранения Украины увеличение квоты людей на стадионе.

В итоге сторонам сегодня удалось уладить все нюансы и 30 мая должен возобновиться чемпионат Украины.

Напомним, что чемпионат Украины во второй лиги решили не возобновлять, а в Первой лиги приняли решение не доигрывать в обычном режиме. Клубам еще предстоит выбрать оптимальный вариант завершения турнира.

Ранее мы сообщали, что под вопросом остается проведение Олимпиады в 2021 году.


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