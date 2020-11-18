Когда менять резину на зимнюю в 2020 году: сейчас или еще подождать

Хотя в Украине - в отличие от большинства европейских стран - нет закона о смене шин, когда температура существенно падает, украинские водители ставят зимнюю резину. Когда это стоит делать?
Оптимальный момент для замены шин на зимние - это когда в вашем городе средняя температура падает ниже 7 градусов Цельсия. В такую погоду сырьевые смеси, используемые в летних шинах, фактически перестают выполнять свою роль, но использовать только этот показатель нельзя. Если мы хотим быть готовы к внезапному снегопаду, лучше обо всем подумать заранее.
Об этом пишет УРА-Информ.
Небольшое повышение температуры не будет иметь большого значения, и мы, конечно, избежим более высоких цен и долгих очередей в шиномонтажах.
Как разница между летней и зимней резиной? Рисунок протектора в зимней шине плотно покрыт ламелями, задача которых - вгрызаться в снежный ковер на дороге. В отличие от летних, когда количество ламелей сводится к минимуму, чтобы получить максимально возможную поверхность контакта с поверхностью и, как следствие, более высокую производительность.
Учитывая погоду за окном, если вы еще не поставили зимнюю резину, пора — это сделать.
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