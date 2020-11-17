Каждый раз, как в первый раз: из-за снега Киев сковали пробки

Во вторник, 17 ноября, в украинской столице - Киеве, как всегда, совершенно неожиданно выпал снег. Из-за этого на дорогах образовались существенные пробки. Об этом сообщает УРА-Информ.
Стоит практически весь Киев. На правом берегу столицы движение транспортных средств существенно затруднено на проспекте Степана Бандеры, Оболонском проспекте, проспекте Героев Сталинграда, улице Автозаводской, улице Луговой, улице Богатырской, на улице Набережно-Рыбальской, улице Нижний Вал, улице Набережно-Крещатицкой, улице Набережно-Луговой.
В центре украинсой столцы полный коллапс. Машины стоят в пробках по пару часов.
Также движение затруднено и на проспекте Победы.
Существенные пробки образовались и на Гаванском мосту.
На левом берегу Киева движение автотранспорта затруднено Харьковском шоссе, Днепровской набережной, проспекте Петра Григоренко,улице Михаила Драгоманова, улице Анны Ахматовой, улице Здолбуновская, Дарницком шоссе, улице Раисы Окипной, проспекте Юрия Гагарина, улице Оноре де Бальзака.
Ранее сообщалось, чтоВВ 17 ноября, движение транспортных средств по улице Грушевского в украинской столице перекрыли митингующие, которые выступают против введения кассовых аппаратов для ФЛП.
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