Каждый раз, как в первый раз: из-за снега Киев сковали пробки

Киев в "желтой" зоне: Кличко ужесточает карантин Из-за роста количества больных на коронавирусную инфекцию Государственная комиссия по чрезвычайным ситуациям отнесла Киев в "желтую" зону.

Синоптики объявили в Украине в Карпатах штормовое предупреждение - сильные дожди и мокрый снег В высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей в ближайшие сутки в среду, 4 марта, ожидается ухудшение погодных условий и значительная снеголавинная опасность.

В Киеве установили первый уровень опасности: что нельзя делать жителям Погода в Киеве на 21 августа обещает быть крайне опасной. Украинский гидрометцентр объявил в столице - Киеве - первый уровень опасности погодных условий, он известен как "желтый". На город надвигается сильная гроза. Об этом сообщает УРА-Информ.

Киев сковали пробки - ФОТО В пятницу, 25 октября, в столице образовались многочисленные пробки на дорогах, в частности на проспекте Генерала Ватутина, проспекте Победы и четырех мостах. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Google Maps.

На ремонт дорог правительство планирует привлечь 86,5 миллиардов гривен, - Гончарук В 2020 году Камитет министров Украины планирует привлечь на ремонт дорог государственного значения 86,5 миллиардов гривен. В ближайшие пять лет дороги станут символом роста и развития Украины.

Діалог між Києвом і Мінськом: затриманих в Білорусі українців вдалося звільнити Громадяни України Євген Васильєв, Костянтин Реуцький і Оксана Алешина, які позавчора були затримані в Білорусі в ході мирних протество населення Білорусі, вже були випущені з СІЗО. Про це повідомляє УРА-Інформ з посиланням на прес-службу президента України Володимира Зеленського.

ДСНС попереджає про різке погіршення погоди Погода в Україні з вівторка, 4 лютого, різко погіршиться. Синоптики оголошують штормове попередження, оскільки очікуються хуртовини і сніг до 40 сантиметрів.

Заморозки і мокрий сніг: синоптики вирішили здивувати українців Перші дні листопада будуть досить прохолодними. Про це повідомляють українські синоптики, які поділилися прогнозом погоди на найближчі пару днів.

В столиці на трьох мостах утворились затори - ФОТО В понеділок, 29 липня, в столиці України на мості "Патона", "Дарницькому", та "Північному" утворились затори. Про це йдеться в даних Google Maps.

Водіїв попереджають про туман та ожеледицю на дорогах Автомобільні дороги в Україні в середу вранці, 15 січня, в більшості областей сухі. Разом з тим спостерігається місцями туман, в трьох областях - ожеледиця.

Газ до Європи: під Києвом прогримів потужний вибух трубопроводу У селищі Чабани, столичної області, стався несподіваний розгерметизація газового трубопроводу. (Уренгой-Помари-Ужгород), який поставляє газ в Європу. В результаті в окружающуюю середу сталася сильна вихід газу. Про це повідомляє УРА-Інформ з посиланням на прес-службу селищної ради Чабанов.

В Карпатах випало понад метр снігу В неділю, 23 лютого, висота снігового покриву в Карпатах місцями перевищує один метр. Станом на восьму годину вечора на сніголавинній станції Пожижевська зафіксовано висоту снігового покриву 36-133 сантиметрів.

Яким буде липень в Україні: синоптики дали прогноз Сьогодні вже перше липня, а значить настав другий місяць літа. Червні починався досить спекотною, теплою погодою, але потім почалися грози і дощі, які призвели до повені в Західних регіонах. Що ж нас чекає в липні?

У Києві утворилися сильні затори - ФОТО У вівторок ввечері, 29 жовтня, в Києві утворилися численні затори. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Google maps.