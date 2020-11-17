В "ЛНР" недовольны властями даже сторонники "республики": они выбирают за Украину

Весьма интересный опрос был проведен на временно неподконтрольных украинскому правительству территориях Луганской области. Там местных жителей спрашивали, чью позиции они поддерживают в вопросе открытия КПВВ. Варианты ответов были следующими – "ЛНР", "ДНР", "Украины".
При этом результат оказался весьма неожиданным для местных властей. Более 70 процентов выбрали вариант Украина, которая со своей стороны открыла КПВВ. Местные власти сразу спихнули на то, что в опросе голосовали и украинцы.
Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.
"Результат оказался нелицеприятным для властей ОРДЛО, потому что более 70% проголосовали за вариант „Украина“. Всякие охранители, объясняют это, конечноВ же, тем, что голосовали „укропы“. Это типичное объяснение",В — пишет луганский паблик в Телеграм.
Блогер отмечает, что некая часть "проукраинских" граждан там все-таки голосовала, однако большинство было именно сторонники "республики".
"Грустно от того что недовольство населения власти всегда списывают на заговор украинцев, ведь так проще — не нужно признавать собственные ошибки", — отмечается в телеграм канале.
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