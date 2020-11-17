В "ЛНР" недовольны властями даже сторонники "республики": они выбирают за Украину

При этом результат оказался весьма неожиданным для местных властей. Более 70 процентов выбрали вариант Украина, которая со своей стороны открыла КПВВ. Местные власти сразу спихнули на то, что в опросе голосовали и украинцы.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

"Результат оказался нелицеприятным для властей ОРДЛО, потому что более 70% проголосовали за вариант „Украина“. Всякие охранители, объясняют это, конечноВ же, тем, что голосовали „укропы“. Это типичное объяснение",В — пишет луганский паблик в Телеграм.

Блогер отмечает, что некая часть "проукраинских" граждан там все-таки голосовала, однако большинство было именно сторонники "республики".

"Грустно от того что недовольство населения власти всегда списывают на заговор украинцев, ведь так проще — не нужно признавать собственные ошибки", — отмечается в телеграм канале.

Ранее мы сообщали, что в ОРДО гневно прокомментировали высказывания Владимира Зеленского.