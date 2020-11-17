Прямое приглашение на казнь - в ДНР недовольны словами Зеленского

Некий "председатель народного совета ДНР" Владимир Бидевка выступил с комментарием по поводу слов президента Украины. По его словам, Зеленский заманивает жителей ОРДЛО в ловушку.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал "ДНР онлайн".

В своем недавнем выступлении президент Украины перешел на русский язык и заявил: "Украина открыта для жителей ОРДЛО". Также он попросил задуматься местных жителей о том, что именно сепаратисты блокируют работу КПВВ, в тоже время со своей стороны Украина идет на встречу простым людям.

"Мы понимаем, что видимость "распахнутых ворот" между Донбассом и Украиной – это ловушка. Приглашение на казнь в самом прямом смысле этого слова", - заявил Владимир Бидевка, комментируя слова президента Украины.

Он также добавил, что "это лишь очередной популистский ход" и нормальная работа КПВВ на Донбассе возобновится только тогда, когда ситуация с коронавирусом нормализуется.

Ранее "главарь "ДНР" Денис Пушилин также прокомментировал открытия КПВВ со стороны Украины.