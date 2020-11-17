В "ДНР" сообщили, сколько жителей "республики" хотят вернутся в состав Украины: шокирующие цифры

Местных жителей в опросе спросили о том, хотели бы они снова вернуться в Украину, то есть, чтобы территория ОРДО снова вернулась под контроль украинского правительства. О результатах такого опроса рассказал "главарь" "республики" Денис Пушилин. В интервью "местным СМИ" он заявил, что количество тех, кто хочет вернуться в состав Украины ничтожно малое.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

В тоже время он добавил, что маленький процент жителей "республики" все-таки хочет назад вернуться в состав Украины.

"Согласно нашим социологическим исследованиям, граждан Республики, желающих вернуться в состав Украины или же жить в ее составе на особых условиях, ничтожно мало, что-то около 5%. Жители республик едины в том, что с нынешней Украиной нам не по пути", - заявил Пушилин.

Верить таким "опросам" или нет решать каждому отдельно, однако вряд ли можно говорить, что только пять процентов жителей "республики" хотят вернуться в состав Украины, учитывая комментарии местных жителей в социальных сетях.