18:32 17.11.2020 | Экономика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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"SaveФОП": предприниматели перекрыли движение по Грушевского и требуют отмены РРО

17 ноября, движение транспортных средств по улице Грушевского в украинской столице перекрыли митингующие, которые выступают против введения кассовых аппаратов для ФЛП. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на "Киев оперативный".

Граждане, которые вышли на акцию протеста держат в руках украинские флаги, а также и белые флаги с написать "SaveФОП" и названиями городов Украины.

Стоит отметить, что улицу в правительственном квартале Киева перекрыли с трех сторон, движение транспорта заблокировано.

В организации "Предприниматели Украины/# SaveФОП" требуют принятия законопроектов №2644 и №2645, которые предлагают отменить введенные ранее законы 128-IX и 129-IX, обязывающие ФЛП иметь кассовые аппараты.

Как стало известно ранее, COVID-19 в Украине планируют выявлять массовыми тестами в красных карантинных зонах.


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