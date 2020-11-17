"SaveФОП": предприниматели перекрыли движение по Грушевского и требуют отмены РРО

Граждане, которые вышли на акцию протеста держат в руках украинские флаги, а также и белые флаги с написать "SaveФОП" и названиями городов Украины.

Стоит отметить, что улицу в правительственном квартале Киева перекрыли с трех сторон, движение транспорта заблокировано.

В организации "Предприниматели Украины/# SaveФОП" требуют принятия законопроектов №2644 и №2645, которые предлагают отменить введенные ранее законы 128-IX и 129-IX, обязывающие ФЛП иметь кассовые аппараты.

Как стало известно ранее, COVID-19 в Украине планируют выявлять массовыми тестами в красных карантинных зонах.