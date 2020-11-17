14:38 17.11.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
100247639:Nataly

В Украине планируют провести массовое тестирование на COVID-19: что нужно знать

COVID-19 в Украине планируют выявлять массовыми тестами в красных карантинных зонах. Об этом в своем интервью для РБК-Украина заявил министр украинского Кабмина Олег Немчинов, передает УРА-Информ.

В Украине планируют провести массовое тестирование на COVID-19: что нужно знать

Правительством Украины дополнительно было выделено еще один млрд грн, который планируют потратить на закупку экспресс-тестов для выявления коронавирусной пневмонии нового типа.

"Это по разным оценкам будет примерно до трех миллионов тестов на антиген, которые будут стоить где-то 380 грн, может, чуть меньше. И предполагается массовое тестирование в красных зонах с помощью этих тестов", - подчеркнул чиновник.

Также он отметил, что Украина больше, чем Словакия, в которой ранее массово протестировали все население на наличие коронавирусной пневмонии нового поколения. По этому массовых тестов по всей территории Украины не стоит ожидать.

Также Немчинов подчеркнул, что никто не отменял разграничение Украины по карантинным зонам.

"Мы ввели на территории всей страны оранжевый режим, и это требования объективных цифр.. То есть сейчас по всей стране введены ограничения на уровне оранжевой зоны, кроме того, никто не отменял красных зон, где ограничения будут большими", – объяснил он.

Как сообщалсоь ранее, из-за пандемии за 10 месяцев 2020 года общее количество лиц, которые пересекли украинскую границу, уменьшилось в три раза, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Количество транспортных средств, пересекших границу сократилось в 2,5 раза.


Поделиться

Читайте также:
 
Пандемия и заграница: пограничники рассказали об уменьшении потока людей в 3 раза Байден навсегда может окончить строительство "Свереного потока-2", - Bild В "ДНР" сообщили, сколько жителей "республики" хотят вернутся в состав Украины: шокирующие цифры Капсула SpaceX Crew Dragon пришвартовалась к МКС
Проишествия
  • 15:48 Мародерство в ВСУ: военные строят укрепления из домов мирных жителей
  • 12:53 Конец войны в Карабахе: жители сжигают свои дома
  • 11:51 На Донбассе снова стреляют: зафиксировано использование гранатометов
  • 13:46 Сбитый украинский боинг: подозреваемым грозит всего 3 года тюрьмы за 176 погибших
  • 16:10 Обстрел авто в Днепре: полиция ищет стрелка
  • 13:44 Россия отправила в Карабах "миротворцев", которые "захватили" Крым и воевали на Донбассе
  • 10:27 "Беларусь-ядерная держава": произошла авария на первой в стране АЭС открытой Лукашенко
  • 18:17 Родился в рубашке: в Киеве парень выпал с шестого этажа и выжил
  • 18:48 Дымовухи и перекрытый центр: активисты требует рассмотрение закона о "евробляхах"
  • 18:22 Лос-Анджелес протестует в ожидании итогов президентской гонки: уже более 40 задержанных
  • 14:34 В Украине накрыли транснациональную группировку торговлей людьми
  • 11:35 Массовое убийство участников АТО под Житомиром: расследование окончено
  • 10:30 Уже пять погибших и десятки раненых: последние данные по теракту в Вене
  • 13:42 2 миллиона пострадавших: Тайфун на Филиппинах нанес сокрушительный удар
  • 17:52 Ужасное ДТП на Крещатике: двое погибших, несколько раненых (ВИДЕО)
  • 17:01 Сильное землетрясение в Эгейском море: в Турции есть жертвы
  • 11:24 Шокирующие подробности о террористе, который вчера убил 3 человек в Ницце

    • Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг

    Фоторепортаж
    Оголоша
    УРА-Информ
    Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив