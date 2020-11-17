В Украине планируют провести массовое тестирование на COVID-19: что нужно знать

Правительством Украины дополнительно было выделено еще один млрд грн, который планируют потратить на закупку экспресс-тестов для выявления коронавирусной пневмонии нового типа.

"Это по разным оценкам будет примерно до трех миллионов тестов на антиген, которые будут стоить где-то 380 грн, может, чуть меньше. И предполагается массовое тестирование в красных зонах с помощью этих тестов", - подчеркнул чиновник.

Также он отметил, что Украина больше, чем Словакия, в которой ранее массово протестировали все население на наличие коронавирусной пневмонии нового поколения. По этому массовых тестов по всей территории Украины не стоит ожидать.

Также Немчинов подчеркнул, что никто не отменял разграничение Украины по карантинным зонам.

"Мы ввели на территории всей страны оранжевый режим, и это требования объективных цифр.. То есть сейчас по всей стране введены ограничения на уровне оранжевой зоны, кроме того, никто не отменял красных зон, где ограничения будут большими", – объяснил он.

Как сообщалсоь ранее, из-за пандемии за 10 месяцев 2020 года общее количество лиц, которые пересекли украинскую границу, уменьшилось в три раза, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Количество транспортных средств, пересекших границу сократилось в 2,5 раза.