Зеленский решил устроить циничный хайп - Пушилин недоволен действия президента Украины

Он назвал такие действия украинской стороны провокацией и даже пригрозил официальному Киеву.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Страну.

"Мы фиксируем провокационные действия со стороны Украины. Одним из последних является якобы открытие всех КПВВ на линии соприкосновения, что не соответствует нынешним реалиям и не соответствует эпидемиологической ситуации Украины", - сказал Пушилин.

По его мнению, такие действия со стороны Украины – это циничный хайп со стороны Владимира Зеленского.

"Это циничный хайп со стороны Зеленского для того, чтобы иметь возможность поговорить с Германией, для того, чтобы опять попытаться перевернуть с ног на голову", - сказал Пушилин.

В тоже время он добавил, чтоВ вопрос открытия КПВВ не был согласован в рамах ТКГ.

Ранее мы отмечали, что власти ОРДО не открывают КПВВ из-за потери финансовых потоков.