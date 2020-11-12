13:02 12.11.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Зеленский решил устроить циничный хайп - Пушилин недоволен действия президента Украины

Так называемый "главарь ДНР" Денис Пушилин дал свой комментарий по поводу того, что Украина со своей открыла КПВВ на Донбассе. Такие действия официального Киева не понравились "лидеру" "республики".

Зеленский решил устроить циничный хайп - Пушилин недоволен действия президента Украины

Он назвал такие действия украинской стороны провокацией и даже пригрозил официальному Киеву.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Страну.

"Мы фиксируем провокационные действия со стороны Украины. Одним из последних является якобы открытие всех КПВВ на линии соприкосновения, что не соответствует нынешним реалиям и не соответствует эпидемиологической ситуации Украины", - сказал Пушилин.

По его мнению, такие действия со стороны Украины – это циничный хайп со стороны Владимира Зеленского.

"Это циничный хайп со стороны Зеленского для того, чтобы иметь возможность поговорить с Германией, для того, чтобы опять попытаться перевернуть с ног на голову", - сказал Пушилин.

В тоже время он добавил, чтоВ  вопрос открытия КПВВ не был согласован в рамах ТКГ.

Ранее мы отмечали, что власти ОРДО не открывают КПВВ из-за потери финансовых потоков.


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