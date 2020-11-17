Пандемия и заграница: пограничники рассказали об уменьшении потока людей в 3 раза

"В течение января-октября 2020 года государственную границу Украины пересекался 23 824 054 раза, что в три раза меньше, чем за аналогичный период в прошлом году - 72 546 723", - заявили сотрудники пограничной службы.

Также стоит отметить, что в текущем году количество транспортных средств, которые пересекли украинскую границу значительно отличаеться. По состоянию на 31 октября текущего года 5 145 586 автомобилей пересекло границу Украины. В прошлом году эта цифра была равна 12 830 575, что в 2,5 раза больше, чем в текущем.

Ранее сообщалось, что уже с первого января украинцев ждут очередные "приятные" новости. В первый месяц нового года цена на газ для населения снова пойдет вверх. При этом цена может повыситься даже на 30 процентов, а в зависимости от региона даже больше.