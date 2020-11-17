Очередные "приятные" новости для украинцев: цена газа в январе снова пойдет вверх

Член НКРЭКУ Оксана Кривенко сообщила, что на данный момент еще точно не определенна новая линейка тарифов, так как сейчас происходит расчет и методика изменений.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Хвилю.

В тоже время в "Киевэнерго" сообщили о том, что в январе следующего года будет перерасчет также и абонентской платы.

"Будет и по объему. Сейчас вы платите, исходя из того объема газа, который использовали в прошлом отопительном сезоне. А с 1 января посчитают тот отопительный сезон, который в 2020-м закончился. Если вы больше тратили газа, то больше будете и абонплаты платить", - объяснили в ведомстве рост цены на газ в 2021 году.

Ранее в начале ноября "Нафтогаз" уже поднимал цены на газ. Тогда компания подняла цену практически на 35 процентов.

Ранее мы сообщали, что с первого января миллионы украинцев могут остаться без газа. Мы писали, что делать, чтобы вас не отключили.