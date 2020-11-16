Нас ждет ад: уже в декабре морги не смогут справляться с количеством жертв коронавируса

Источники отмечают, что если ситуация не сдвинется с места уже в декабре в стране будет такое большое количество жертв коронавируса, что морги просто не смогут справляться с ситуацией.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Женщина с косой.

"Наш источник сообщает, что мы можем столкнуться в декабре с ситуацией, когда морги в городах будут не справляться с количеством умерших", - отмечает канал.

Также там добавляют, что группа народных депутатов намерена отправить в отставку министра здравоохранения Максима Степанова, который тоже на данный момент лечится от ковида.

"Его позиции очень слабы, сейчас в стране идет рост эпидемии и самое лучшее время для «сноса» Министра. Также за отставку Министра здравоохранения выступает фракция "За майбутне", БЮТ и ОПЗЖ пока торгуются, но медийно оно критикует Степанова. ЕС-БПП также против Степанова. На данный момент 226 голосов нет, но кулуарно идут торги", - отмечает источник.

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