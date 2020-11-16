Нас ждет ад: уже в декабре морги не смогут справляться с количеством жертв коронавируса

Украинское правительство вводит новые запреты, однако местные власти и обычные люди продолжают нарушать карантинные ограничения. Это ярко было заметно на последних выходных, когда во время "карантина выходного дня" большинство заведений работало несмотря на запрет.
Источники отмечают, что если ситуация не сдвинется с места уже в декабре в стране будет такое большое количество жертв коронавируса, что морги просто не смогут справляться с ситуацией.
Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Женщина с косой.
"Наш источник сообщает, что мы можем столкнуться в декабре с ситуацией, когда морги в городах будут не справляться с количеством умерших", - отмечает канал.
Также там добавляют, что группа народных депутатов намерена отправить в отставку министра здравоохранения Максима Степанова, который тоже на данный момент лечится от ковида.
"Его позиции очень слабы, сейчас в стране идет рост эпидемии и самое лучшее время для «сноса» Министра. Также за отставку Министра здравоохранения выступает фракция "За майбутне", БЮТ и ОПЗЖ пока торгуются, но медийно оно критикует Степанова. ЕС-БПП также против Степанова. На данный момент 226 голосов нет, но кулуарно идут торги", - отмечает источник.
Ранее мы сообщали, что в Италии снова фиксируют более 500 летальный случаев каждый день.
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