Пандемия ужаса снова вернулась в Италию: более 500 летальных случаев от COVID-19 за сутки

Министерство здравоохранения объявило в воскресенье, что зарегистрировано 33 979 новых случаев заражения. Сделано было 195 тысяч тестов.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на итальянские СМИ.

Общее число смертей с февраля увеличился до 45 229 человек. Коронавирус пока выявлен почти у 1,2 миллиона жителей Италии, 420 000 пациентов вылечилось. В настоящее время инфицировано не менее 712 000 человек.

Количество госпитализированных пациентов увеличилось с субботы на 649 до более 32000. В отделениях интенсивной терапии находятся 3 422 наиболее тяжелобольных, что на 116 больше, чем днем ​​ранее.

В Тоскане, которая была признана красной зоной высокого риска как еще один регион, за последние 24 часа было подтверждено более 2600 новых случаев заболевания. 44 человека погибли.

В Кампании, которая с воскресенья также находится в красной зоне, было обнаружено около 3700 новых случаев заражения.

Самая тяжелая ситуации снова в Ломбардии, там 8000 новых пациентов за сутки.

Ранее мы сообщали, что в Украине зарегистрировано более полумиллиона случаев ковида.