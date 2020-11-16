Еще одна вакцина от коронавируса: почти 95 процентов эффективности

Это вторая американская компания, объявившая за неделю результаты, значительно превышающие ожидания.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Reuters.

!У нас будет вакцина, которая сможет остановить COVID-19!, - сказал в интервью генеральный директор Moderna Стивен Хоге.

Эффективность вакцины рассчитывалась на основании подтвержденных коронавирусных инфекций среди участников клинических испытаний. Среди 30 тысяч 95 участников исследования заразились, 90 из них были людьми, получившими плацебо вместо вакцины.

По данным Moderna, 11 случаев заражения были тяжелыми, и все они попали в контрольную группу. 15 инфицированных - пожилые люди.

Исследование не обнаружило значительных побочных эффектов вакцины, большинство из которых были "легкими или умеренными". Наиболее частым побочным эффектом после введения первой дозы вакцины была боль в месте инъекции (12,7%), за которой следовали усталость (9,7%), мышечная боль (8,9%) и боль в суставах после второй дозы (5,2%) и головная боль (4,5 процента). По заявлению компании, эти симптомы "обычно были недолговечными".

Ранее мы сообщали, что вакцина Pfizer показала промежуточный результат эффективности 90%.