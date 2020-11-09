Спасение близко: вакцина Pfizer показала промежуточный результат эффективности 90%

Ученые, которые занимаются разработкой вакцины против нового вида пневмонии, которая бушует по всему миру, сообщили о 94 cлучаях заражения среди 43 538 участников испытаний. В это число вошли и те, кто получал плацебо. В компании сообщили о более чем 90% эффективности вакцины-кандидата на седьмой день после введения второй дозы лекарственного препарата. Весь цикл вакцинации занимает 28 дней.

Пока что в компании не уточнили, как долго вакцина защищает от болезни, однако заметили, что по мере продолжения исследования на добровольцах окончательный процент эффективности вакцины может измениться

"Сегодня великий день для науки и человечества. Первый набор результатов третьей стадии клинических исследований нашей вакцины против COVID-19 является первым доказательством способности нашей вакцины предотвращать COVID-19", – уточнил председатель и главный исполнительный директор Pfizer, докторр Альберт Бурла.

Если испытания будут продолжаться в положительной тенденции, то компания рассчитывает произвести до 50 млн доз вакцины в 2020 году и до 1,3 млрд доз в 2021-м.

Ранее стало известно, что подробности карантина выходного дня, который должны ввести в Украине уже в ближайшие выходные 14-15 ноября.