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Донбасс ждет повторение ситуации с Нагорным Карабахом - эксперт

Эксперт и политологи продолжают подводить итоги завершения военного конфликта в Нагорном Карабахе. В Многие отмечают, что Нагорный Карабах может показать, что будет дальше с Донбассом.

Донбасс ждет повторение ситуации с Нагорным Карабахом - эксперт

Политический деятель из Российской Федерации Степан Сулакшин подвел итоги действий Кремля по отношению Нагорного Карабаха и Армении. Он отметил, что Москва показала всему мировому сообществу, что что ей "наплевать" на постсоветское пространство. По его мнению после "решения" ситуация в Нагорном Карабахе, Россия также предаст и "Донбасс", который эксперт называет "Новоросссией".

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

"Бункерное поведение, демонстрируемое Президентом России, с его виляниями по поводу существующих обязательств по линии ОДКБ только в отношении Армении… Логики, стратегии, исторической, цивилизационной и геополитической осмысленности во внешней политике у Путина нет. Откуда она возьмется, если ни образования, ни масштаба, ни цели, ни стратегии — ничего этого тоже нет", — считает Сулакшин.

Ранее мы отмечали, что Кремль сделал официальное заявление по поводу миротворцев на Донбассе. Ранее Москва отправила своих военных в Нагорный Карабах.


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