100% заполненности коек: что в Минздраве будут делать с больными COVID-19 дальше

Министр уточнил, что людей попросту не будет куда положить в связи с заполненостью коек.

"Что будет дальше, если мы получим 100% заполненность коек? А просто в больницах не будет куда принимать больных. И в таком случае им не будет оказана помощь именно в условиях стационара. Людям, которые требуют кислород, люди, которые иногда нуждаются в аппаратах ИВЛ, люди, которые требуют высококвалифицированное оказание медицинской помощи", - добавил чиновник.

Также Степанов подчеркнул, что лучшим способом избежать этой ситуации в Украине является введение полного локдауна, так считают и в Министерстве здравоохранения и практикующие доктора, которы задействованы в работе с больными COVID-19. Вскоре он добавил, что экономика страны не выдержит этого.

Ранее сообщалось, что коронавирусная инфекция набирает обороты на территории Украины. За прошедшие сутки было подтверждено еще 11 787 новых случаев инфекции, что является новым антирекордом.