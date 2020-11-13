12:11 13.11.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
100247567:Nataly

100% заполненности коек: что в Минздраве будут делать с больными COVID-19 дальше

Через месяц в Украине будут заполнены всей койки, если население страны не будет соблюдать карантинные ограничения, которые были введены ранее. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на заявление министра здравоохранения Украины Максима Степанова во время брифинга.

100% заполненности коек: что в Минздраве будут делать с больными COVID-19 дальше

Министр уточнил, что людей попросту не будет куда положить в связи с заполненостью коек.

"Что будет дальше, если мы получим 100% заполненность коек? А просто в больницах не будет куда принимать больных. И в таком случае им не будет оказана помощь именно в условиях стационара. Людям, которые требуют кислород, люди, которые иногда нуждаются в аппаратах ИВЛ, люди, которые требуют высококвалифицированное оказание медицинской помощи", - добавил чиновник.

Также Степанов подчеркнул, что лучшим способом избежать этой ситуации в Украине является введение полного локдауна, так считают и в Министерстве здравоохранения и практикующие доктора, которы задействованы в работе с больными COVID-19. Вскоре он добавил, что экономика страны не выдержит этого.

Ранее сообщалось, что коронавирусная инфекция набирает обороты на территории Украины. За прошедшие сутки было подтверждено еще 11 787 новых случаев инфекции, что является новым антирекордом.


Поделиться

Читайте также:

  • Вернуть Украине контроль над оккупированным Российской Федерацией Крымом может быть даже легче, нежели над территориями Донецкой и Луганской области. Такое мнение в интервью Радио Свобода высказал переговорщик от Украины ТКГ и министр по вопросам реинтеграции Алексей Резников, передает УРА-Информ.

  • В Украине подтвердили первый случай заражения смертельным китайским коронавирусом, который обнаружили у жителя Черновицкой области. Об этом вторник, 3 марта, сообщает заместитель министра здравоохранения и главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в ходе сегодняшнего брифинга. 

  • Шестой президент Украины Владимир Зеленский получил положительный результат после теста на коронавирусную пневманию нового типа. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на его сообщение в Facebook.

  • В Закарпатской области по состоянию на понедельник 29 июня были заняты свыше 70% коек в медицинских учреждениях, которые ранее были подготовлены дляВ больных коронавирусом нового поколения. В данный момент это наивысший показатель в Украине. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на ежедневную сводку Минздрава о готовности регионов к ослаблению противоэпидемических мер.

  • Так званий "ватажок ДНР" Денис Пушилін дав свій коментар з приводу того, що Україна зі свого відкрила КПВВ на Донбасі. Такі дії офіційного Києва не сподобалися "лідеру" "республіки".

  • Для захисту від коронавируса українцям радять уникати контактів з людьми з ознаками високої температури і кашлем.

  • Громадянам Італії з п'ятого листопада заборонять виходити з дому після 22:00 без поважної на те причини в зв'язку зі збільшенням нових заражених коронавирусной інфекцією нового покоління. Прем'єр-міністр країни Джузеппе Конте четвертого листопада підписав декрет про введення додаткових карантинних обмежень. Про це повідомляє УРА-Інформ з посиланням на газету La Stampa.

  • Кабінет міністрів України ввів політику "одного звернення" в питанні призначення пенсійних виплат, розмір яких в грудні 2020 роки вже планують перерахувати. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в ході засідання уряду в середу, передає УРА-Інформ.

  • В Україні за останній тиждень зафіксовано дев'ять лабораторно підтверджених випадків смерті через ускладнення після захворювання на грип. При цьому на ГРВІ та грипу захворіли близько 221 тисяч чоловік, з них 66,4% діти.

  • Вже починаючи з прийдешніх вихідних, 14 і 15 листопада, в Україні через стрімке зростання кількості хворих коронавірусів нового покоління родом з китайського Ухань введуть карантин вихідного дня. Про це розповів український міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі ток-шоу "Право на владу", передає УРА-Інформ.
 
На Донбассе снова стреляют: зафиксировано использование гранатометов Украине грозит сильнейшая рецессия за десятилетие, - ООН Эпицентр вновь обновил информацию о работе на выходных: кураж будет происходить онлайн Очередной рекорд по заболевшим на COVID-19: растет число госпитализаций
Проишествия
  • 11:51 На Донбассе снова стреляют: зафиксировано использование гранатометов
  • 13:46 Сбитый украинский боинг: подозреваемым грозит всего 3 года тюрьмы за 176 погибших
  • 16:10 Обстрел авто в Днепре: полиция ищет стрелка
  • 13:44 Россия отправила в Карабах "миротворцев", которые "захватили" Крым и воевали на Донбассе
  • 10:27 "Беларусь-ядерная держава": произошла авария на первой в стране АЭС открытой Лукашенко
  • 18:17 Родился в рубашке: в Киеве парень выпал с шестого этажа и выжил
  • 18:48 Дымовухи и перекрытый центр: активисты требует рассмотрение закона о "евробляхах"
  • 18:22 Лос-Анджелес протестует в ожидании итогов президентской гонки: уже более 40 задержанных
  • 14:34 В Украине накрыли транснациональную группировку торговлей людьми
  • 11:35 Массовое убийство участников АТО под Житомиром: расследование окончено
  • 10:30 Уже пять погибших и десятки раненых: последние данные по теракту в Вене
  • 13:42 2 миллиона пострадавших: Тайфун на Филиппинах нанес сокрушительный удар
  • 17:52 Ужасное ДТП на Крещатике: двое погибших, несколько раненых (ВИДЕО)
  • 17:01 Сильное землетрясение в Эгейском море: в Турции есть жертвы
  • 11:24 Шокирующие подробности о террористе, который вчера убил 3 человек в Ницце
  • 10:03 Перемирие на Донбассе сорвано: противник убил двух украинских военных
  • 16:32 Украина забирает свое: беспилотник нанес удар по "милиции ДНР"

    • Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг

    Фоторепортаж
    Оголоша
    УРА-Информ
    Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив