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Очередной рекорд по заболевшим на COVID-19: растет число госпитализаций

Коронавирусная инфекция набирает обороты на территории Украины. За прошедшие сутки было подтверждено еще 11 787 новых случаев инфекции, что является новым антирекордом. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на Facebook министра здравоохранения Максима Степанова.

Очередной рекорд по заболевшим на COVID-19: растет число госпитализаций

Стоит отметить, что среди новых заболевших 388 несовершеннолетних 555 работников медицинской сферы.

В медицинские учреждения были доставлены 1587 пациентов.

В результате страшного недуга погибли 172 граждан Украины.

Справились с болезнью за прошедшие сутки 6155 жителей Украины.

Стоит отметить, что по официальным данным 12 ноября было сделано 73 398 тестов. Из них по методу ПЦР, который выявляет больных, – 46 813 штук. По методу ИФА, который определяет как больных, так и недавно переболевших, – 26 585.

Ранее сообщалось, что во Всемирной организации здравоохранения считают, что 70% населения планеты следует вакцинировать, чтобы преодолеть пандемию коронавируса COVID-19.


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