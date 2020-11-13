Очередной рекорд по заболевшим на COVID-19: растет число госпитализаций

Стоит отметить, что среди новых заболевших 388 несовершеннолетних 555 работников медицинской сферы.

В медицинские учреждения были доставлены 1587 пациентов.

В результате страшного недуга погибли 172 граждан Украины.

Справились с болезнью за прошедшие сутки 6155 жителей Украины.

Стоит отметить, что по официальным данным 12 ноября было сделано 73 398 тестов. Из них по методу ПЦР, который выявляет больных, – 46 813 штук. По методу ИФА, который определяет как больных, так и недавно переболевших, – 26 585.

Ранее сообщалось, что во Всемирной организации здравоохранения считают, что 70% населения планеты следует вакцинировать, чтобы преодолеть пандемию коронавируса COVID-19.