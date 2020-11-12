В Pfizer рассказали, сколько вакцин выпустят еще в этом году

Модель распределения основана на системе JIT (точно в срок) - замороженные флаконы доставляются в пункты вакцинации. Компания заявляет, что может произвести до 50 миллионов доз вакцины в 2020 году и до 1,3 миллиарда доз в 2021 году.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на TVN.

"В марте Pfizer запустила план из пяти пунктов, обязывающий всех участников инновационной экосистемы - от крупных фармацевтических компаний до самых маленьких биотехнологических компаний и от правительства до научных кругов - работать вместе для борьбы с серьезным кризисом, вызванным COVID-19. Согласно текущим прогнозам, мы сможем произвести до 50 миллионов доз вакцины в 2020 году и до 1,3 миллиарда доз в 2021 году", - сообщил представитель компании.

Компания Pfizer отметила, что у нее есть контракты с государственными администрациями, отдельными правительствами на ранних стадиях пандемии, и поэтому она будет доставлять дозы в соответствии с их предпочтительными каналами и назначенными участками вакцинации.

Ранее мы сообщали, что вакцина Pfizer показала промежуточный результат эффективности 90%.