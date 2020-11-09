07:11 09.11.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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В ОРДО написали лист Пушилину: люди находятся в отчаянном положении

В ОРДО местные жители снова жалуются на то, что предприятия региона не выплачивают им зарплаты. Они в очередной раз решили написать так называемое "письмо счастья" "главе" "республики" Денису Пушилину.

В ОРДО написали лист Пушилину: люди находятся в отчаянном положении

Местные жители отмечают, что их терпение практически на исходе. Они заявляют, что получили недавно только 15 процентов от зарплаты за июль.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

"В трех экземплярах на ДМЗ подписывали „письмо счастья“ Пушилину. Терпению трудящихся приходит конец. Посмотрим! Вот сегодня косточку — 15% за июль — бросили", — отмечают возмущенные жители.

Дончане заявляют, что реально на данный момент имеется задолженность за четыре месяца, при этом управляющие компании ничего не делают, чтобы исправить ситуацию.

Сотрудники ДМЗ отмечают, что постоянно обращаются к руководству компании, чтобы погасить долги или хотя бы получить информацию, когда это произойдет, однако ответов на эти вопросы они не получают.

"Люди находятся в отчаянном положении и вынуждены увольняться. Все больше сотрудников находятся в поисках другой работы, так как нет средств даже для проезда и содержания семьи", — отмечают дончане.

Ранее жители ОРДО жаловались на беспредел местных судов.


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