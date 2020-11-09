В ОРДО написали лист Пушилину: люди находятся в отчаянном положении

Местные жители отмечают, что их терпение практически на исходе. Они заявляют, что получили недавно только 15 процентов от зарплаты за июль.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

"В трех экземплярах на ДМЗ подписывали „письмо счастья“ Пушилину. Терпению трудящихся приходит конец. Посмотрим! Вот сегодня косточку — 15% за июль — бросили", — отмечают возмущенные жители.

Дончане заявляют, что реально на данный момент имеется задолженность за четыре месяца, при этом управляющие компании ничего не делают, чтобы исправить ситуацию.

Сотрудники ДМЗ отмечают, что постоянно обращаются к руководству компании, чтобы погасить долги или хотя бы получить информацию, когда это произойдет, однако ответов на эти вопросы они не получают.

"Люди находятся в отчаянном положении и вынуждены увольняться. Все больше сотрудников находятся в поисках другой работы, так как нет средств даже для проезда и содержания семьи", — отмечают дончане.

Ранее жители ОРДО жаловались на беспредел местных судов.