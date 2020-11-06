В ОРДО жалуются на беспредел судов: без разбору кидают людей в подвалы

Словами "беспредел и дикость" прокомментировали местные жители решение освободить известного блогера Александра Болотина, который с января этого года сидел в камере из-за своих высказываний в социальных сетях. В итоге он должен будет заплатить 20 тысяч рублей штрафа. Получается он просидел в тюрьме ни за что почти год.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

"Может еще расстрел ему назначить, маразм какой то, никакой свободы слова. Мы чт, заключенные, что он не может высказать свое мнение, говорил-то правду, а она неудобна, как это все мерзко", — пишет возмущенно местный житель.

Другие участники дискуссии отмечают, что блогеру не позволяли видеться с семьей все это время, также в СИЗО его регулярно избивали.

"Честь вы свою опорочили давно, когда без разбору кидали людей в подвалы, достоинства и деловой репутации не было и не будет до тех пор, пока не перестанут в политику лезть необразованные беспредельщики", - пишет еще один участник дискуссии.