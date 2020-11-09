09:42 09.11.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
100247475:labazovych

Карантин выходного дня: стало известно, что будет закрыто и когда он начнет действовать

Стали известны подробности карантина выходного дня, который должны ввести в Украине уже в ближайшие выходные 14-15 ноября.

Карантин выходного дня: стало известно, что будет закрыто и когда он начнет действовать

О подробностях рассказал министр здравоохранения Максим Степанов на сегодняшнем брифинге девятого ноября. Он отметил, что карантин будут вводить каждые выходные начиная с 00:00 субботы до 00:00 понедельника. Будут и дальше работать в этот период продуктовые магазины, аптеки, в том числе ветеринарные, общественный транспорт и заправки.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Сегодня.

В тоже время рестораны, кафе, бары и другие заведения общественного питания будут работать на вынос. Планируется, что закроют торгово-развлекательные центры, развлекательные заведения и фитнес-центры, а массовые мероприятия и концерты – будут запрещены.

"Мы будем предлагать жесткий карантин выходного дня. Понятно, что, если в субботу-воскресенье у нас ничего не работает, то количество контактов между людьми в эти два дня будут на минимальном уровне. Это даст нам возможность сбивать волну распространения коронавирусной болезни. Мы хотим найти баланс, не останавливая полностью экономику", – сказал Степанов.

Ранее мы сообщали, что в Италии врачи требуют ввести тотальный локдаун.


Поделиться

Читайте также:
 
В "ЛНР" приехала проверка из Кремля: "руководители республики" имеют бледный вид Гиркин ждет наступления Украины на Донбассе: уже ведутся активные перемещения В ОРДО возмутились высказываниями в Кремле: Россия все разбила, а восстанавливать должна Украина? В Италии врачи просят ввести тотальный локдаун: ситуация критическая
Проишествия
  • 18:48 Дымовухи и перекрытый центр: активисты требует рассмотрение закона о "евробляхах"
  • 18:22 Лос-Анджелес протестует в ожидании итогов президентской гонки: уже более 40 задержанных
  • 14:34 В Украине накрыли транснациональную группировку торговлей людьми
  • 11:35 Массовое убийство участников АТО под Житомиром: расследование окончено
  • 10:30 Уже пять погибших и десятки раненых: последние данные по теракту в Вене
  • 13:42 2 миллиона пострадавших: Тайфун на Филиппинах нанес сокрушительный удар
  • 17:52 Ужасное ДТП на Крещатике: двое погибших, несколько раненых (ВИДЕО)
  • 17:01 Сильное землетрясение в Эгейском море: в Турции есть жертвы
  • 11:24 Шокирующие подробности о террористе, который вчера убил 3 человек в Ницце
  • 10:03 Перемирие на Донбассе сорвано: противник убил двух украинских военных
  • 16:32 Украина забирает свое: беспилотник нанес удар по "милиции ДНР"
  • 11:10 Террористическая атака во Франции: есть погибшие и раненые
  • 07:21 В ОРЛО ищут "добровольцев" для войны в Нагорном Карабахе: за идею туда точно никто не поедет
  • 11:32 Лукашенковский беспредел: силовики в Беларуси ворвались в квартиру граждан
  • 11:12 В понедельник в Нагорном Карабахе должно было начаться гуманитарное перемирие: его уже нарушили
  • 16:01 Никакого уважения к героям: правоохранители задержали хулигана помочившегося на аллее Небесной сотни
  • 15:45 Смертельное ДТП с участием Ефремова: актеру сократили срок

    • Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг

    Фоторепортаж
    Оголоша
    УРА-Информ
    Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив