Карантин выходного дня: стало известно, что будет закрыто и когда он начнет действовать

О подробностях рассказал министр здравоохранения Максим Степанов на сегодняшнем брифинге девятого ноября. Он отметил, что карантин будут вводить каждые выходные начиная с 00:00 субботы до 00:00 понедельника. Будут и дальше работать в этот период продуктовые магазины, аптеки, в том числе ветеринарные, общественный транспорт и заправки.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Сегодня.

В тоже время рестораны, кафе, бары и другие заведения общественного питания будут работать на вынос. Планируется, что закроют торгово-развлекательные центры, развлекательные заведения и фитнес-центры, а массовые мероприятия и концерты – будут запрещены.

"Мы будем предлагать жесткий карантин выходного дня. Понятно, что, если в субботу-воскресенье у нас ничего не работает, то количество контактов между людьми в эти два дня будут на минимальном уровне. Это даст нам возможность сбивать волну распространения коронавирусной болезни. Мы хотим найти баланс, не останавливая полностью экономику", – сказал Степанов.

Ранее мы сообщали, что в Италии врачи требуют ввести тотальный локдаун.