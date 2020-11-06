В Украине закроют все, кроме критической инфраструктуры, - Степанов

Министр подчеркнул, что на выходных в украинском государстве будет работать только критическая инфраструктура: аптеки, продуктовые и магазины с товарами первой необходимости и транспорт. Также чиновик объяснил решение о введении карантина выходного дня. Степанов заявил, что Украина не имеет экономической возможности сейчас ввести полный лок-даун, как это сделали в некоторых странах Европы.

Он уверяет, что такие меры предосторожности позволят разорвать цепь комуникации людей друг с другом. Также он уверил, что такие меры не будут введены на эти выходные, ведь нужно подготовиться.

Также Степанов уверил, что транспорт на выходных будет работать, так как входит в понятие критической структуры. Тем более на выходных нагрузка на транспорт меньше, нежели в будние.

Министр здравоохранения подчеркнул, что на сегодняшнее утро в медицинских учреждениях находилось 27,5 тысяч граждан.

"Эта цифра почти в 3,5 раза больше, чем было в начале сентября. У нас сейчас в готовности 52 тыс. коек. И мы экстренно увеличиваем. Думаем, что увеличим еще количество этих коек еще на 20 тыс. Это максимальные теоретические возможности нашей системы здравоохранения, чтобы не было увеличения за счет неоказания медицинской помощи другим больным. Кроме того, мы, думаю, пойдем на развертывание временных госпиталей в наших городах. Сейчас мы рассматриваем город Киев, город Одесса и Донецкая область, город Краматорск", - отметил министр.

Как сообщалось ранее, в Украине дополнительно к пандемии коронавируса начинается также сезонных грипп. Украинцы должны знать, ем отличаются эти две болезни.