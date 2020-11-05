14:30 05.11.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
100247434:labazovych

В ВОЗ рассказали, как отличить грипп от коронавируса

В Украине дополнительно к пандемии коронавируса начинается также сезонных грипп. Украинцы должны знать, ем отличаются эти две болезни.

В ВОЗ рассказали, как отличить грипп от коронавируса

Во Всемирной организации здоровья еще раз напомнили, чем отличаются, а также чем подобны коронавирусная инфекция и грипп. Руководитель группы Всемирной организации здравоохранения по обеспечению готовности и реагирования на грипп Энн Моэн отметила, что у них есть много общего, но также болезни и рознятся.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на BBC.

"Грипп и коронавирус могут циркулировать в организме человека одновременно. Поскольку обе болезни имеют похожие симптомы, рекомендуется немедленно сделать лабораторный тест на COVID-19, и если у человека пропало обоняние или ощущение вкуса, тогда выше вероятность, что это коронавирусная инфекция, а не грипп", - отметила Энн Моэн.

Также она добавила, что в никоем случае не нужно самому заниматься постановкой диагноза, а необходимо обратиться к специалисту.

Ранее мы сообщали, что в Украине могут ввести карантин "выходного дня".


Поделиться

Читайте также:
 
В Раде разблокировали рассмотрение бюджета на 2021 год Nokia начинает продажу своих телевизоров в Европе Штраф на месте: украинцев будут штрафовать за отсутствие маски В Кремле отреагировали на план Украины по Донбассу
Проишествия
  • 18:48 Дымовухи и перекрытый центр: активисты требует рассмотрение закона о "евробляхах"
  • 18:22 Лос-Анджелес протестует в ожидании итогов президентской гонки: уже более 40 задержанных
  • 14:34 В Украине накрыли транснациональную группировку торговлей людьми
  • 11:35 Массовое убийство участников АТО под Житомиром: расследование окончено
  • 10:30 Уже пять погибших и десятки раненых: последние данные по теракту в Вене
  • 13:42 2 миллиона пострадавших: Тайфун на Филиппинах нанес сокрушительный удар
  • 17:52 Ужасное ДТП на Крещатике: двое погибших, несколько раненых (ВИДЕО)
  • 17:01 Сильное землетрясение в Эгейском море: в Турции есть жертвы
  • 11:24 Шокирующие подробности о террористе, который вчера убил 3 человек в Ницце
  • 10:03 Перемирие на Донбассе сорвано: противник убил двух украинских военных
  • 16:32 Украина забирает свое: беспилотник нанес удар по "милиции ДНР"
  • 11:10 Террористическая атака во Франции: есть погибшие и раненые
  • 07:21 В ОРЛО ищут "добровольцев" для войны в Нагорном Карабахе: за идею туда точно никто не поедет
  • 11:32 Лукашенковский беспредел: силовики в Беларуси ворвались в квартиру граждан
  • 11:12 В понедельник в Нагорном Карабахе должно было начаться гуманитарное перемирие: его уже нарушили
  • 16:01 Никакого уважения к героям: правоохранители задержали хулигана помочившегося на аллее Небесной сотни
  • 15:45 Смертельное ДТП с участием Ефремова: актеру сократили срок

    • Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг

    Фоторепортаж
    Оголоша
    УРА-Информ
    Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив