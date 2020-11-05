В ВОЗ рассказали, как отличить грипп от коронавируса

В Украине дополнительно к пандемии коронавируса начинается также сезонных грипп. Украинцы должны знать, ем отличаются эти две болезни.
Во Всемирной организации здоровья еще раз напомнили, чем отличаются, а также чем подобны коронавирусная инфекция и грипп. Руководитель группы Всемирной организации здравоохранения по обеспечению готовности и реагирования на грипп Энн Моэн отметила, что у них есть много общего, но также болезни и рознятся.
Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на BBC.
"Грипп и коронавирус могут циркулировать в организме человека одновременно. Поскольку обе болезни имеют похожие симптомы, рекомендуется немедленно сделать лабораторный тест на COVID-19, и если у человека пропало обоняние или ощущение вкуса, тогда выше вероятность, что это коронавирусная инфекция, а не грипп", - отметила Энн Моэн.
Также она добавила, что в никоем случае не нужно самому заниматься постановкой диагноза, а необходимо обратиться к специалисту.
Ранее мы сообщали, что в Украине могут ввести карантин "выходного дня".
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